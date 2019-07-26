Австралиец Джейк Дэвисон, отдыхающий в прошлом году на острове Нуса-Лембонган (округ Клунгкунг, провинция Бали, Индонезия), увидев, как китайский турист ради красивого кадра оказался в бушующей стихии, бросился на помощь к неумеющему плавать путешественнику, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

19-летний инструктор подводного плавания проплыл около 50 метров, чтобы добраться до китайца. Со слов молодого спасателя, мощные волны в любой момент могли унести в море туриста и его самого.

На протяжении 25 минут Джейк Дэвисон, используя верёвку, пытался вытащить китайского любителя селфи на крутой берег и в конечном итоге спас молодого человека.

"Во время этой изнурительной операции был один момент, когда я думал, что не смогу выбраться сам, не говоря уже о том, чтобы вытащить этого парня", - рассказал Джейк Дэвисон в интервью СМИ, которые сообщили, что австралиец спас одного человека, но другой китайский турист скончался позже в больнице.

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