В ноябре прошлого года скончался легендарный автор комиксов Стэн Ли, и на днях городской совет Нью-Йорка решил почтить память именитого жителям города: вскоре одну из улиц Бронкса переименуют в честь Стэна Ли, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Фернандо Кабрера, один из участников городского совета, уже давно предложил эту инициативу, и в прошедший вторник совет дал этому проекту зелёный свет. В честь Стэна Ли было решено назвать одну из улиц в Бронксе, где Ли провёл детство.

Совет Нью-Йорка решил, что лучше всего будет переименовать улицу Юниверсити авеню. Причём полностью изменять название улицы никто не собирается - власти просто добавят к нему упоминание культового создателя комиксов. Именно на Юниверсити авеню Стэн Ли жил вместе с родителями и братом, когда ему ещё было всего 9 лет.

Стэн Ли стоял у истоков вселенной Marvel и придумал множество культовых супергероев для этой франшизы: Тора, Человека-Паука, Сорвиголову, многих Людей Икс, Фантастическую Четвёрку, Железного Человека и других.

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