Жители индонезийского города Бандунг стали свидетелями сильнейшего извержения вулкана Тангкубан Параху, которое произошло в пятницу, 25 июля, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Густое облако пепла накрыло целые жилые районы. Кадры с места были опубликованы в Сети. На них видно, что люди спасаются из эпицентра событий бегством. Те, в чьем распоряжении есть транспорт, спешат уехать от места стихийного бедствия.

Информации о пострадавших не поступало. Как отмечают местные СМИ, Бандунг и, в частности, Тангкубан Параху являются точкой притяжения путешественников со всего мира, а вулкан затронул туристические районы, находящиеся у подножья горы.

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