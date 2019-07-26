Уже 34% расчетов в торговле между Турцией и Россией осуществляют в национальных валютах, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

"Поддерживаем увеличение доли расчетов за товары и услуги в нацвалютах. Эта доля сегодня составляет уже 34%", - отметил Новак на заседании двусторонней межправкомиссии, сопредседателем которой он является, отмечает "Интерфакс". Россия и Турция готовят межправительственное соглашение о расчетах и платежах в нацвалютах. На прошлой неделе в Москве и Анкаре прошли двусторонние переговоры по этому вопросу. Проект соглашения готов, его рассматривают профильные ведомства России и Турции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Да, (соглашение - прим. ред.) подготовлено и рассматривается министерствами иностранных дел и ЦБ и турецкими партнерами", - отметил Новак.



Турция занимает шестое место в списке ключевых торговых партнеров России, товарооборот между двумя странами составил в 2018 г. $25,5 млрд, в январе-мае 2019 г. - $10 млрд. "Цель - увеличить товарооборот до $100 млрд. Кроме традиционных сфер кооперации - сельского хозяйства, металлургии, автомобилестроения, строительства, - видим значительный потенциал в таких отраслях как космос, фармацевтика, цифровые технологии", - подчеркнул Новак.



Турция является крупным импортером российского газа, Россия строит в Турции АЭС "Аккую", Турция приобрела российские С-400 "Триумф".



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