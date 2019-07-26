США оптимистично настроены в отношении принятия усилий для окончания войны в Афганистане, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы со сдержанным оптимизмом относимся (к ситуации) в том плане, что спецпосланник (США по Афганистану Залмай) Халилзад сейчас предпринимает то, чего мы не видели за все время нашего пребывания в Афганистане" - заявил Данфорд, слова которого приводит агентство Рейтер.

"Мы замечаем большее количество позитивных заявлений из Исламабада в отношении урегулирования конфликта", - добавил он.

Соответствующее заявление было сделано небольшой группе репортеров в иракском Багдаде после визита в Кабул в среду и четверг.

Ранее в распространенном заявлении госдепартамента сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео и афганский президент Ашраф Гани в ходе телефонного разговора договорились, что пришла пора нарастить усилия по завершению войны в Афганистане. В заявлении сообщалось, что Помпео направил в Кабул председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда и спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, чтобы обсудить следующие шаги.

Кроме того, госсекретарь заверил Гани, что стратегия США в Южной Азии остается неизменной, в том числе по поводу намерения США сократить присутствие своих войск при определенных условиях.

США последние месяцы ведут переговоры с афганским радикальным движением "Талибан" о прекращении огня, выводе иностранных войск из страны и мирных переговорах с правительством в Кабуле.

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