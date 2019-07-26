В Ульяновской области минувшей ночью неадекватный мужчина набросился на проезжавший по улице Хрустальной автомобиль.

Находившиеся в тот момент в машине пассажиры засняли на видео, как дебошир запрыгнул на капот и проломил кулаком лобовое стекло. Кадры опубликованы в паблике "ЧП Ульяновск" в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Мужчину задержали очевидцы и проезжавший мимо патруль полиции.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!