https://news.day.az/world/1141887.html Дебошир прокатился на капоте авто и проломил лобовое стекло - ВИДЕО
Дебошир прокатился на капоте авто и проломил лобовое стекло - ВИДЕО
В Ульяновской области минувшей ночью неадекватный мужчина набросился на проезжавший по улице Хрустальной автомобиль.
Находившиеся в тот момент в машине пассажиры засняли на видео, как дебошир запрыгнул на капот и проломил кулаком лобовое стекло. Кадры опубликованы в паблике "ЧП Ульяновск" в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Мужчину задержали очевидцы и проезжавший мимо патруль полиции.
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