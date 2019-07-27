В южнокорейском городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, обрушился навесной этаж в одном из ночных клубов. Об этом сообщает агентство "Ёнхап" со ссылкой на городские власти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи, от десяти до семнадцати человек, в том числе участников соревнований, пострадали. Известно, что травмы получили два пловца из США, два - из Новой Зеландии, а также еще по одному спортсмену из Нидерландов, Италии и Бразилии. У спортсменов диагностировали рваные раны - они обратились за медицинской помощью, однако их жизни ничего не угрожает.

Конструкция, располагавшаяся на высоте 2,5 метра, обрушилась в 2:30 по местному времени. В этот момент на ней находились более 100 человек. Предположительно, она не выдержала веса находивших на ней гостей.

Международная федерация плавания (FINA) выразила сожаление из-за произошедшего."[Организация] тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи в случае необходимости", - приводит заявление пресс-службы Reuters.

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