В Санкт-Петербурге очевидцы засняли на видео погоню "неудержимых" полицейских. Стражи порядка, преследуя нарушителя, попали в ДТП, но это их не остановило. Правоохранители бросили патрульный автомобиль и продолжили преследование "на ногах".

Как сообщили в региональном главке МВД, патруль ДПС на улице Профессора Качалова пытался догнать водителя, который проигнорировал требования правоохранителей и не остановился, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Но догнать его полицейским, столкнувшимся со следовавшим навстречу BMW, так и не удалось. Однако личность нарушителя установлена, ведется его розыск.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП с полицейским автомобилем никто не пострадал.

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