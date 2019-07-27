Неудержимые полицейские попали в ДТП и продолжили погоню пешком - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге очевидцы засняли на видео погоню "неудержимых" полицейских. Стражи порядка, преследуя нарушителя, попали в ДТП, но это их не остановило. Правоохранители бросили патрульный автомобиль и продолжили преследование "на ногах".
Как сообщили в региональном главке МВД, патруль ДПС на улице Профессора Качалова пытался догнать водителя, который проигнорировал требования правоохранителей и не остановился, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Но догнать его полицейским, столкнувшимся со следовавшим навстречу BMW, так и не удалось. Однако личность нарушителя установлена, ведется его розыск.
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП с полицейским автомобилем никто не пострадал.
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