https://news.day.az/world/1142014.html В Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы
В Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы
По меньшей мере четыре человека погибли, 20 пострадали при подрыве автомобиля в провинции Газни на востоке Афганистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.
По данным главы полиции, взрыв произошел в субботу утром в районе Аб Банд.
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