По меньшей мере четыре человека погибли, 20 пострадали при подрыве автомобиля в провинции Газни на востоке Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News.

По данным главы полиции, взрыв произошел в субботу утром в районе Аб Банд.

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