Наводнения затронули около 8,3 миллиона человек в штате Бихар на востоке Индии, стихия унесла жизни 127 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Times of India.

Ранее сообщалось о 106 погибших и более 8 миллионах оказавшихся в зоне затопления.

По последним данным, стихия затронула в общей сложности 8 миллионов 284 тысячи человек. Больше всего от стихии пострадал округ Ситамархи, где погибли 37 человек.

При этом местные синоптики полагают, что дожди не будут сильными в северных районах штата, которые пострадали от наводнений, или же в соседнем Непале. Специалисты метеорологического департамента Индии (IMD) отметили, что до 30 июля осадки пройдут лишь в отдельных районах.

На местах проводятся спасательные операции, власти оказывают помощь пострадавшим от наводнений и осадков.

Ранее сообщалось, что причиной наводнений стали сильные ливни на территории Непала, вызвавшие резкое повышение уровня воды в нескольких реках региона. При этом число жертв наводнений и оползней в соседнем с Индией Непале, вызванных проливными дождями, составило порядка 90 человек, еще 31 числится пропавшим без вести.

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