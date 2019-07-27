Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" успешно вышли из спящего режима и приступили к восьмому месяцу работ на обратной стороне Луны, говорится в сообщении Китайского национального космического управления, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Аппараты находились в спящем режиме с 9 июля.

"Посадочный модуль "Чанъэ-4" успешно вышел из спящего режима в пятницу в 19.12 по пекинскому времени (14.12 мск) и приступил к восьмому месяцу работ на Луне. Находящиеся на борту модуля полезные нагрузки, включая дозиметры нейтронного и радиационного излучения и низкочастотный радиоспектрограф, будут включены последовательно, а научные исследования будут проводиться в соответствии с планом работ", - говорится в сообщении.

Луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") проснулся на несколько часов раньше - в 3.59 по пекинскому времени (четверг 22.59 мск), ожидается, что в ближайшее время будет произведен перезапуск находящихся на нем полезных нагрузок для выполнения запланированных на ближайшее время работ. Луноход оборудован камерой для панорамных съемок, что позволяет человечеству регулярно получать уникальные снимки с обратной стороны Луны.

Как говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны, за время пребывания на обратной стороне естественного спутника Земли "Нефритовый заяц-2" прошел более 210 метров.

Аппарат "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2" на борту утром 3 января осуществил историческую мягкую посадку на Луне и уже через несколько часов прислал первые снимки поверхности обратной стороны спутника. Место посадки аппарата получило официальное название "Млечный путь". Аппарат прилунился в кратере Карман, в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс - Эйткен. Китайское национальное космическое управление признало абсолютно успешной миссию " Чанъэ-4" по исследованию обратной стороны Луны.

За время своего пребывания на обратной стороне Луны китайские космические аппараты выполнили уже целый ряд задач, включая первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности, в ходе которого удалось прорастить хлопчатник. "Чанъэ-4" регулярно присылает снимки поверхности обратной стороны Луны, которые значительно помогают ученым со всего мира в дальнейшем изучении естественного спутника Земли.

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