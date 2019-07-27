Наводнения в Бангладеш унесли жизни по меньшей мере 95 человек, еще 19 погибли от ударов молний, заболеваний и укусов змей. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет местная газета Dhaka Tribune.

Отмечается, что наводнения в 28 районах страны произошли в результате постоянного повышения уровня воды в реках из-за непрекращающихся ливней и притока воды. Повышение уровня воды в основных реках привело к тому, что люди оказались в заболоченных районах, в результате чего распространяются заболевания.

Газета ссылается на отчет центра экстренной медицинской помощи и диспетчерской генерального директората служб здравоохранения (DGHS) и отмечает, что в пострадавших от наводнений районах с 10 по 26 июля утонули 95 человек. Кроме того, семь человек за этот период погибли от ударов молний, восемь человек - из-за смертельных укусов змей, один житель умер от инфекции дыхательных путей и трое погибли по другим причинам.

При этом еще восемь человек пострадали от ударов молний, а змеи заразили 56 человек.

По данным властей, в общей сложности почти 14,8 тысячи человек заболели в результате наводнений, болезней, передающихся через воду, и других стихийных бедствий за указанный период.

Кроме того, сотни тысяч человек по всему Бангладеш были вынуждены покинуть дома.

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