В аэропортах всегда царит суматоха, и многие пассажиры нервничают и торопятся - однако, это не повод оставлять маленьких детей без присмотра.

В этом убедилась женщина, собиравшаяся вылетать из аэропорта в Атланте (Джорджия, США). Она отвлеклась, чем и воспользовался её 2-летний сынишка. Увидев конвейерную ленту, по которой ехал багаж, мальчик решил, что неплохо было бы прокатиться, и немедленно осуществил задуманное, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Ребёнка вскоре заметили сотрудники аэропорта, которые остановили ленту и сняли с неё маленького пассажира. К сожалению, катание вышло мальчику боком, ведь он сломал руку, но в остальном не пострадал.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!