В 16 населенных пунктах района Татван турецкой провинции Битлис на юго-востоке страны объявлен комендантский час, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Комендантский час объявлен в рамках мер борьбы против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), передает Day.Az.

По данным СМИ, комендантский час в 16 населенных пунктах продолжится до 23:00 по местному времени.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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