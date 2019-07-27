https://news.day.az/world/1142163.html Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге
Известного блогера нашли мертвым в канализации в Петербурге
Популярный видеоблогер из Беларуси, автор ютьюб-канала Road to film погиб вместе с сопровождавшим его диггером в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки", - сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, мужчины спустились в канализационный коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик, после чего связь с ними прервалась.
Проводится проверка.
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