https://news.day.az/world/1142175.html Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме
Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд позиций в туризме
Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии запретило иностранцам занимать около 20 различных позиций в туристическом секторе, сообщает в субботу саудовское издание Saudi Gazette, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, ограничения касаются всех гостиниц от трехзвездочных и выше, а также апартаментов для туристов. Среди наиболее престижных позиций, которые попали под запрет для иностранцев, - специалист по бронированиям и маркетингу, заместитель директора гостиницы, руководитель отдела продаж, супервайзер спортивного клуба и другие.
Теперь только подданные Саудовской Аравии смогут работать на приеме багажа и заказов из номеров, в качестве официантов в ресторанах и кафе и на стойке ресепшен. При этом ограничения не коснутся таких профессий, как носильщик, водитель и привратник.
Ограничения начнут действовать с конца текущего года и полностью вступят в силу к концу следующего.
Ранее "саудизация" рабочей силы была проведена в 12 секторах в сфере торговли в целях снижения безработицы среди подданных королевства. Традиционно значительная часть рабочих мест в частном секторе Саудовской Аравии приходится на трудовых мигрантов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре