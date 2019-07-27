Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии запретило иностранцам занимать около 20 различных позиций в туристическом секторе, сообщает в субботу саудовское издание Saudi Gazette, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, ограничения касаются всех гостиниц от трехзвездочных и выше, а также апартаментов для туристов. Среди наиболее престижных позиций, которые попали под запрет для иностранцев, - специалист по бронированиям и маркетингу, заместитель директора гостиницы, руководитель отдела продаж, супервайзер спортивного клуба и другие.