Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($45,5 млн) разыгран в Канаде. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 11, 15, 17, 20, 24, 25 и 50. Бонус-число - 30", - уточнили организаторы.

На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Британская Колумбия. Ни один из шести так называемых "утешительных призов" в размере одного миллиона канадских долларов ($760 тыс.) каждый разыгран не был. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другую национальную лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2018 гг. в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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