https://news.day.az/world/1142213.html Стрельба на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие
Стрельба на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие
В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.
Отмечается, что в результате стрельбы пострадали семь человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Врачи оценивают состояние некоторых из них как тяжелое.
Уточняется, что ЧП произошло на детской площадке.
Другие детали стрельбы остаются неизвестными.
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