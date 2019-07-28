В Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
Около 40 тысяч литров нефтепродуктов разлилось на юге Чили, начато расследование инцидента. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщают военно-морские силы страны.
"В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP (крупнейшая горнодобывающая компания Чили) с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес", - сообщается в Twitter ВМС.
Пуэрто-Наталес - город на юге Чили, буквально окруженный национальными парками, самый известный из которых Торрес-дель-Пайне. Это также удобная стартовая точка для путешествия по Огненной земле и Патагонии.
К месту происшествия отправлены два корабля со специалистами с целью контроля и смягчения нанесенного ущерба.
Кроме того, начато расследование инцидента, на борту одного из судов находятся представители прокуратуры, которые начнут предварительное расследования причин разлива.
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