Северная Корея создала 12 ядерных ракет с момента первой встречи американского лидера Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведывательного управления Минобороны США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, КНДР довольно активна на ряде объектов, что может говорить о том, что страна продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Уточняется, что разведка Соединенных Штатов зафиксировала доставку контейнеров и работу большого количества людей на объектах, где может создаваться ядерное оружие.

Причем, как подчеркивается, Северная Корея может иметь от 20 до 60 ядерных бомб.

30 июня 2019 года Трамп прилетел в демилитаризованную зону для встречи с Ким Чен Ыном.

Встреча американского представителя и северокорейского в ДМЗ прошла впервые после подписания мирного соглашения США и КНДР, которое состоялось 66 лет назад.