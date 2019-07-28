https://news.day.az/world/1142220.html У берегов Японии произошло землетрясение
У берегов Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 18.31 по времени UTC, очаг землетрясения залегал на глубине 375,8 километров. Эпицентр находился в 144 километрах к юго-востоку от города Сингу.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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