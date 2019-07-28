Задержанное 17 июля властями Северной Кореи российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" отпущено, сообщает посольство России в КНДР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отметили в дипмиссии, это произошло в результате слаженной работы внешнеполитического ведомства.

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На его борту находились 17 человек, включая двух граждан Южной Кореи.

По утверждению властей КНДР, шедшее под южнокорейским флагом судно зашло в территориальные воды Северной Кореи на 30 километров. При этом российский капитан, как заявили в Пхеньяне, признал факт захода в территориальные воды страны. В компании-судовладельце заявили, что судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону. Росрыболовство назвало задержание российского судна властями КНДР неправомерным.

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