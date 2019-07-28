https://news.day.az/world/1142221.html Власти Северной Кореи отпустили задержанное российское судно
Власти Северной Кореи отпустили задержанное российское судно
Задержанное 17 июля властями Северной Кореи российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" отпущено, сообщает посольство России в КНДР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отметили в дипмиссии, это произошло в результате слаженной работы внешнеполитического ведомства.
Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На его борту находились 17 человек, включая двух граждан Южной Кореи.
По утверждению властей КНДР, шедшее под южнокорейским флагом судно зашло в территориальные воды Северной Кореи на 30 километров.
При этом российский капитан, как заявили в Пхеньяне, признал факт захода в территориальные воды страны.
В компании-судовладельце заявили, что судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону. Росрыболовство назвало задержание российского судна властями КНДР неправомерным.
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