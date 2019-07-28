Протестующие бросали в полицию предметы, которые у них были под рукой, в ответ полиция применила дубинки. Последствия стычек, судя по опубликованным в СМИ фотографиям, - многочисленные пятна крови на полу.

Полицейские многократно требовали от демонстрантов немедленно разойтись, в том числе на месте, во всех соцсетях, в заявлениях на сайте.

В последнем опубликованном полицией заявлении говорится, что "правоохранительные органы вновь подчеркивают, что протестующие участвуют в незаконном собрании и в соответствии с законом за это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы".