Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны Грузии, лидера оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклия Окруашвили. Об этом сообщает грузинский "Первый канал", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По версии обвинения, 20 июля он призывал участников митинга в столице "к насилию и нападению на здание парламента". После объявления решения суда слушания продолжились в закрытом режиме.

Накануне стало известно, что Окруашвили обвинили в попытке государственного переворота. Всего по этому делу проходит 17 человек.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек.

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