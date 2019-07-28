https://news.day.az/world/1142230.html Важная новость для отправляющихся в хадж
Важная новость для отправляющихся в хадж
Реальные тюремные сроки для тех, кто попытается нелегально попасть на хадж. МВД Саудовской Аравии выступило с предупреждением, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В первую очередь это касается водителей автобусов и такси, которые незаконно доставляют паломников в Мекку и Медину. Виновникам может грозить до полугода тюрьмы.
Хадж - традиционное паломничество мусульман к святым местам в саудовских городах Мекка и Медина. В этом году он состоится в первой половине августа, сообщает телеканал "Россия 24".
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