Реальные тюремные сроки для тех, кто попытается нелегально попасть на хадж. МВД Саудовской Аравии выступило с предупреждением, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В первую очередь это касается водителей автобусов и такси, которые незаконно доставляют паломников в Мекку и Медину. Виновникам может грозить до полугода тюрьмы.

Хадж - традиционное паломничество мусульман к святым местам в саудовских городах Мекка и Медина. В этом году он состоится в первой половине августа, сообщает телеканал "Россия 24".