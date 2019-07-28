Сын продюсера Бари Алибасова скрылся с 20 миллионами рублей, заработанными благодаря ажиотажу вокруг отравления отца. Об этом Алибасов рассказал журналу "Семь дней", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Комментируя снимки из больницы, которые сделал его сын, Алибасов отметил, что "молодые на всем хотят зарабатывать". "Отец при смерти, а для него это пиар", - пояснил продюсер.

Он заявил, что сам на этом пиаре ничего не заработал. "Сын заработал! 20 миллионов! Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез. С тех пор я его и не видел..." - утверждает шоумен.

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