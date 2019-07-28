https://news.day.az/world/1142292.html В Вене обсуждают ядерную сделку с Ираном
В Вене обсуждают ядерную сделку с Ираном
Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Местом переговоров, как и в предыдущие годы, стал отель Palaus Coburg.
Нынешнее заседание совместной комиссии, как ожидается, станет подготовкой к министерским переговорам по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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