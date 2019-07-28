Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам родителей, их 14-летний сын хотел отрастить длинные волосы "как у серферов" и не шел на уговоры родных. За годы его волосы запутались и свалялись. Неряшливым видом школьника были недовольны его учителя, однако мальчик боялся парикмахеров и отказывался стричься даже у знакомого барбера.

Чтобы заставить мальчика привести голову в порядок, родители убедили его, что для начала ему стоит сделать аккуратную стрижку. Отец ребенка называет решение Оуэйна подстричься "очень смелым шагом", учитывая его страх перед парикмахерами. "Он такой сильный и решительный мальчик", - говорит мужчина.

Барбера, к которому обратились Томасы, поразило состояние волос мальчика. "Я впервые столкнулся с такими волосами... Я никогда не видел подобного лично. Я словно чистил картошку", - описал впечатления барбер Джеймс Уильямс (James Williams).

Специалист признался, что первоначально не был уверен в том, что справится с поставленной задачей. Для начала он избавился от задеревеневших участков, под которыми проглядывали натуральные волосы. По выражению отца, волосы "оторвались как обертка пасхального яйца".

Результат удивил не только родителей, но и мальчика. Он выслушал советы от парикмахера и согласился использовать уход, который позволит ему отрастить длинную шевелюру.

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