73 рейса были отменены в воскресенье из-за забастовки наземного персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне. Об этом сообщило агентство Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом Министерство развития Испании обязало Iberia сохранять минимальный уровень услуг. По версии профсоюзов, решение о проведении забастовки в аэропорту Барселоны связано с чрезмерной нагрузкой на сотрудников на фоне "отсутствия диалога с руководством компании".

Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2018 году он принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 50,1 млн путешественников. Этот показатель на 6,1% выше, чем в 2017 году.

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