https://news.day.az/world/1142318.html Жуткое ДТП в Турции, есть погибшие и раненые
Жуткое ДТП в Турции, есть погибшие и раненые
В турецкой провинции Афьонкарахисар упал с обрыва легковой автомобиль, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Сообщается, что в результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали.
Инцидент произошел на шоссе Афьонкарахисар-Конья.
Отмечается, что среди погибших есть трехлетний ребенок.
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