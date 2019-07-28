В турецкой провинции Афьонкарахисар упал с обрыва легковой автомобиль, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что в результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали.

Инцидент произошел на шоссе Афьонкарахисар-Конья.

Отмечается, что среди погибших есть трехлетний ребенок.

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