Иран и "пятерка" работают над практическими шагами по обходу санкций США помимо специального механизма INSTEX, заявил журналистам заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы организуем несколько экспертных встреч, чтобы найти практические решения для того, чтобы Иран смог получить свои выгоды от снятых ранее санкций. Одно из таких решений - это INSTEX, он, правда, еще не работает, но уже находится на финальной стадии запуска", - сказал он.

"Мы решили предпринять другие практические шаги в других сферах, в том числе в энергетическом секторе и сфере торговли", - добавил замглавы МИД ИРИ.

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