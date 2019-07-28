На Аляске успешно испытан комплекс противоракетной обороны "Хец-3", который совместно разрабатывают для перехвата целей за пределами земной атмосферы Израиль и США. По сообщению Минобороны Израиля, летные испытания успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Комплекс дальнего радиуса действия "Хец-3" ("Стрела-3") должен усилить верхний эшелон израильской ПРО, чтобы она могла эффективно противостоять всему набору потенциальных угроз, начиная от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков и заканчивая иранскими баллистическими ракетами с неконвенциональными боезарядами.

Сообщается, что испытания проходили в последние несколько недель и состояли из трех секретных "прорывных" стадий, передает РИА Новости. Аляску для них выбрали с целью проверить возможности "Хец-3", которые невозможно протестировать в Израиле. По словам израильских военных, в стрельбах задействовали американский радар AN-TPY 2, доказавший взаимозаменяемость систем вооружения двух государств-союзников.

По словам премьера и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху, успех испытаний "превзошел то, что можно вообразить". Комплекс, по его словам, успешно перехватил баллистические ракеты вне атмосферы на невиданных прежде высотах и скоростях, а исполнение было "идеальным".

Израиль, по словам Нетаньяху, сегодня обладает возможностями противостоять баллистическим ракетам из Ирана или откуда бы то ни было еще. "Это колоссальное достижение с точки зрения безопасности нашего государства", - добавил израильский премьер.

На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности. Промежуточное звено между ними - система ПРО "Праща Давида", основным предназначением которой, по данным местных СМИ, является перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров. Таких ракет особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболла".