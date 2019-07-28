По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва в Кабуле в Афганистане.

Об этом сообщает агентство Пажвак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, пострадавших доставили в больницы.

По данным телеканала Ariana, взрыв произошел около гостиницы Oranos Hotel.

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