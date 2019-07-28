Удар молнии убил 45-летнюю норвежскую бегунью во время трейлраннингового забега. Об этом сообщает Le Soir, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, молния поразила бегунью на высоте две тысячи метров над уровнем моря. RaiNews отмечает, что в тот момент забег уже прервали из-за неблагоприятных метеоусловий, однако женщина находилась на отдаленном изолированном участке. Спортсменка была жива, когда ее нашли спасатели, однако позже скончалась в больнице.

Трейлраннинг - вид бега, который проводится на природном рельефе (в лесах, пустынях, горах или на холмах).

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