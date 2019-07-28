В турецкой провинции Агры ликвидирован внесенный в "оранжевую" категорию террорист Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом, как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД.

В рамках операции, проведенной Командованием жандармерии в районе горы Тендюрек, нейтрализованы два террориста РПК.

Сообщается, что одним из нейтрализованных террористов является Угур Арслан под позывным "Агыр", имя которого внесено в "оранжевую" категорию.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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