https://news.day.az/world/1142351.html Бойня у заправки во Франции, много погибших - ФОТО
Бойня у заправки во Франции, много погибших - ФОТО
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье приблизительно в 20.00 по местному времени возле заправочной станции. Среди погибших одна женщина, она скончалась от полученных ранений.
По данным газеты, на месте работают спасательные службы, полиция начала расследование произошедшего.
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