В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

Согласно данным, во Внуково задержано 23 рейса. В аэропорте Домодедово задержано 17 рейсов и семь отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержано 18 рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

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