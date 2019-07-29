https://news.day.az/world/1142356.html В Москве задержали и отменили десятки авиарейсов
В Москве задержали и отменили десятки авиарейсов
В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".
Согласно данным, во Внуково задержано 23 рейса. В аэропорте Домодедово задержано 17 рейсов и семь отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержано 18 рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
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