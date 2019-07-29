Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Животное прославилось тем, что знало наименования более 1 тыс. игрушек и могло выполнять с ними различные сложные команды, выстроенные в виде предложений с множеством грамматических элементов. Считалось, что Чейсер, если не считать самих людей, обладает самым большим "словарным запасом" среди известных науке животных. Собака жила в доме профессора психологии Джона Пилли, который и обучил ее этим навыкам.

Она была способна запоминать имена новых предметов методом исключения: то есть вычислять тот, название которого раньше не слышала. Пилли получил животное в подарок от своей жены в 2004 году и сразу же стал тренировать распознаванию предметов. В 2013 году он написал о Чейсер книгу, ставшую в США бестселлером. Сам профессор умер в июне 2018 года, а о собаке с тех пор заботились его дочери.

Тем временем животному уже собираются установить памятник, который, как ожидается, будет готов в 2020 году. Статую установят около здания Детского музея в Спартанберге, где жила Чейсер.

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