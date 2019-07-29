https://news.day.az/world/1142399.html Aномальная жара раздела женщину догола
Aномальная жара раздела женщину догола
В Лондоне жительница скинула с себя всю одежду из-за аномальной жары, установившейся на территории региона. Видео распространилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
На кадрах видно, как оголенная женщина в одних лишь сандалиях идет по тротуару вдоль дороги, ни капли не смущаясь проходящего рядом мужчину.
"Пекло и не такое с тобой сделает", - прокомментировали выходку женщины в Сети.
"Чувствую, весь Лондон готов последовать ее примеру", - добавил другой пользователь.
На протяжении нескольких недель Европа изнывает от адской жары. Отмечается, что есть даже жертвы природной стихии.
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