В Лондоне жительница скинула с себя всю одежду из-за аномальной жары, установившейся на территории региона. Видео распространилось в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как оголенная женщина в одних лишь сандалиях идет по тротуару вдоль дороги, ни капли не смущаясь проходящего рядом мужчину.

"Пекло и не такое с тобой сделает", - прокомментировали выходку женщины в Сети.

"Чувствую, весь Лондон готов последовать ее примеру", - добавил другой пользователь.

На протяжении нескольких недель Европа изнывает от адской жары. Отмечается, что есть даже жертвы природной стихии.

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