Дэвид Лазарус припарковал машину на пристани, в черте прибрежного города Порт Маккуори (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) и спустя два дня не узнал своё транспортное средство.

Австралиец, оставивший под фонарём свой седан марки Ноldеn Grange, вернувшись через два дня, был мягко говоря, шокирован новым обликом автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов автовладельца, он не догадывался, что столб является излюбленным местом для пеликанов, привыкших справлять свои естественные надобности с высоты.

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