https://news.day.az/world/1142423.html Попугай-меломан исполняет музыку на собственном пианино - ВИДЕО
Попугай-меломан исполняет музыку на собственном пианино - ВИДЕО
Пернатый питомец по имени Дженни освоил электронный инструмент и, нажимая на подсвеченные клавиши, даёт концерты для своей хозяйки.
Со слов владелицы умной птицы, Дженни практически сразу разобралась с принципами извлечения мелодий из электронного аппарата, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
"Мой пернатый питомец, следуя инструкциям, способен самостоятельно исполнить любую композицию", - рассказала хозяйка попугая-жако.
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