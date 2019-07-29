Пернатый питомец по имени Дженни освоил электронный инструмент и, нажимая на подсвеченные клавиши, даёт концерты для своей хозяйки.

Со слов владелицы умной птицы, Дженни практически сразу разобралась с принципами извлечения мелодий из электронного аппарата, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

"Мой пернатый питомец, следуя инструкциям, способен самостоятельно исполнить любую композицию", - рассказала хозяйка попугая-жако.

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