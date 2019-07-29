28 июля, в районе четырех утра у бара "Рокко" на площади Пушкина города Иваново произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.

В итоге имеется один убитый - азербайджанец 27 лет от роду, а также задержанный подозреваемый в содеянном, передает Day.Az со ссылкой на 1000inf.ru.

Силовики никаких комментариев по поводу этого происшествия пока не дают.

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