https://news.day.az/world/1142468.html Ящер-гигант съел живую обезьяну за минуту - ВИДЕО
Ящер-гигант съел живую обезьяну за минуту - ВИДЕО
В интернете появилось видео, на котором комодский варан сжирает обезьяну. Вараны острова Комодо, принадлежащего Индонезии, вырастают до 3 метров в длину и набирают до 130 килограммов, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Это самые крупные представители чешуйчатых. На кадрах видно, что сначала варан заглотил половину примата, а потом и вся обезьяна оказалась у него в глотке. На этот сытный обед ящер потратил всего лишь минуту.
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