В интернете появилось видео, на котором комодский варан сжирает обезьяну. Вараны острова Комодо, принадлежащего Индонезии, вырастают до 3 метров в длину и набирают до 130 килограммов, сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Это самые крупные представители чешуйчатых. На кадрах видно, что сначала варан заглотил половину примата, а потом и вся обезьяна оказалась у него в глотке. На этот сытный обед ящер потратил всего лишь минуту.

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