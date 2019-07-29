https://news.day.az/world/1142472.html Mедведь ворвался на рыбзавод в России - ВИДЕО
Mедведь ворвался на рыбзавод в России - ВИДЕО
На Сахалине резко остановилась работа одного из заводов из-за неожиданного гостя.
В разгар рабочего дня в цех рыбоперерабатывающего предприятия в городе Оха ворвался медведь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Хищник вбежал в помещение, видимо, на запах рыбы, но, осмотревшись, поспешил назад.
При этом рабочие заметили животное не сразу, только когда медведь уже исчез из поля зрения. Сотрудники бросили свои дела и разбежались в разные стороны. Впрочем, спустя некоторое время работа пошла по графику, а медведя так и не нашли.
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