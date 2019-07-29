Наверное, мало кто из нас обрадуется, если сотрудники ресторана проигнорируют наш заказ. Однако, некоторые люди готовы выйти из себя по самому незначительному поводу.

Сценка, снятая на видео в "KFC" в Лондоне (Англия), возмутила некоторых зрителей, а других позабавила. Как передает Day.Az со ссылкой на 120.su, незнакомка, недовольная тем, что на неё якобы не обращают внимание и не хотят обслуживать, набросилась на сотрудников ресторана и даже использовала знак "мокрый пол" в качестве метательного орудия.

Очевидцы не совсем поняли причину такого гнева. Злобную женщину никто не игнорировал, просто в ресторане было много посетителей, и сотрудники разрывались на части, стараясь обслужить всех как можно скорее. Героиня видеоролика сделала заказ и прождала всего лишь пару минут, после чего потеряла терпение и полезла в драку.

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