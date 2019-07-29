https://news.day.az/world/1142534.html Люди с удивлением наблюдали за причудливыми мешковидными облаками - ВИДЕО
Люди с удивлением наблюдали за причудливыми мешковидными облаками - ВИДЕО
Жителям Датуна (провинция Шаньси, Китай), поглядевшим в небо, оставалось только изумляться.
Конечно, облака могут принимать самые разные формы, но эти облачные образования, похожие на зависшие в вышине мешки, смотрелись совсем уж причудливо, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Считается, что такие мешковидные облака появляются в небе перед грозой и градом, однако, осталось неизвестным, какая погода выдалась в городе после появления "небесных мешков".
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