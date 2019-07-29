Стрельба на съемках клипа рэп-группы, есть погибший
Один человек, пять получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок музыкального клипа рэп-группы в американском городе Филадельфия. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал WPVI-TV со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 20.00 в воскресенье в юго-западной части города. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шесть пострадавших в результате стрельбы, один из них погиб. Остальные пять человек госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.
"Они собирались снимать рэп-видео, когда кто-то, пара человек, пришли и выстрелили в одного или в нескольких человек", - заявил представитель полиции Ричард Росс.
Полиция пока не задержала ни одного подозреваемого по этому делу. Какая рэп-группа собиралась снимать видеоклип, не уточняется.
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