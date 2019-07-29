Неизвестный мужчина толкнул мать с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Об этом сообщила в понедельник полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Полицейские информировали, что женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось. Свидетели указывают, что подозреваемый пытался толкнуть на рельсы еще одного человека.

"Предполагаемый преступник, 40-летний мужчина, впоследствии вышел из здания вокзала. Его поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции", - говорится в пресс-релизе. Сейчас его допрашивают.

Представитель полиции Изабель Нойман заявила, что подозреваемый "имеет африканское происхождение". О его мотивах и социальном статусе не сообщается.

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