Морская водоросль саргассум, которую в больших количествах вымывает на берега Карибских островов, представляет опасность для здоровья, выяснили ученые из Гарвардского университета.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на mir24.tv, это растение выделяет токсичные газы, способные вызвать учащенное сердцебиение, одышку, головокружение, головные боли, кожные высыпания и даже кратковременную потерю памяти, передает Day.Az.

Между тем люди, как правило, не видят взаимосвязи между прогулкой по пляжу и плохим самочувствием.

Исследования показали, что за восемь месяцев только на островах Гваделупа и Мартиника от саргассума пострадали одиннадцать тысяч человек, сообщает Journal of Travel Medicine.

Водоросли начали прибывать на карибские пляжи в 2011 году, а в 2018-м их количество стало рекордным. Специалисты опасаются, что в будущем саргассума станет еще больше. Так, недавно в океане заметили скопление растений длиной 550 километров, которое медленно дрейфовало в сторону Мексики. Общая масса этого скопления превышает вес двухсот полностью загруженных авианосцев. Саргассум также произрастает в Желтом море у берегов Китая. Водоросли опасны, если они касаются кожи в течение длительного времени. Кроме того, токсичен газ, который они выделяют во время разложения.

По словам авторов исследования, в некоторых случаях он может вызвать тяжелую дыхательную недостаточность и создать угрозу для жизни. Отмечается, что медики не всегда способны распознать симптомы такого отравления. Специального лечения не существует - возможна лишь поддерживающая терапия для облегчения состояния пациента.

Эксперты призвали уделить повышенное внимание данной проблеме и оперативно очищать пляжи от саргассума.

Водоросли опасны и для морских обитателей, поскольку блокируют солнечный свет и мешают двигаться. Причина их аномально быстрого размножения - насыщенные удобрениями речные стоки, которые попадают в океан.

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