Власти Индии поставили под вопрос покупку у США беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RQ-4 Global Hawk, после того как в конце июня Иран сбил один такой аппарат, сообщила индийская газета Hindustan Times, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"То, что Иран сбил американский беспилотник Global Hawk над Персидским заливом, побудило индийское военное ведомство и ВВС страны пересмотреть вопрос о приобретении американских вооруженных БПЛА из-за их стоимости и неуверенности в их неуязвимости", - сообщило издание.

Индия планировала закупить у США 30 беспилотников на сумму $6 млрд.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции сообщил, что сбил американский беспилотник над акваторией южной прибрежной провинции Хормозган, после того как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, передает "Интерфакс".

RQ-4 Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном времени.



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